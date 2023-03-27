У зв'язку із війною багато українців почали частіше їздити в інші країни. При цьому нерідко при перетині кордону у них забирають деякі речі, продукти чи ліки.
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Які речі заборонено везти з України за кордон: митні правила
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Додано: Нед 21 тра, 2023 16:30
Які речі заборонено везти з України за кордон: митні правила
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Дивися повний текст
Які речі заборонено везти з України за кордон: митні правила
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