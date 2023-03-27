RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Які речі заборонено везти з
України за кордон: митні правила

Які речі заборонено везти з України за кордон: митні правила
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 21 тра, 2023 16:30

Які речі заборонено везти з України за кордон: митні правила

Пропонуємо до обговорення:
У зв'язку із війною багато українців почали частіше їздити в інші країни. При цьому нерідко при перетині кордону у них забирають деякі речі, продукти чи ліки.

Дивися повний текст
Які речі заборонено везти з України за кордон: митні правила
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 99057
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 145 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Forbes оцінив вартість усіх корисних копалин України
R2 » Пон 01 тра, 2023 12:40
1 179
Переглянути останнє повідомлення
Пон 01 тра, 2023 12:40
alex_dvornichenko
Чи мають право хлопці 16–17 років перетинати кордон
R2 » Нед 16 кві, 2023 00:11
1 676
Переглянути останнє повідомлення
Пон 17 кві, 2023 20:49
natalie0906nz
Українці, які незаконно перетинають кордон, не можуть...
R2 » Пон 27 бер, 2023 20:38
2 343
Переглянути останнє повідомлення
Вів 28 бер, 2023 15:32
uott

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
О.Bank (1122)
21.05.2023 16:37
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.