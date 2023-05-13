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Які вживані автомобілі
С-класу купують українці...

Які вживані автомобілі С-класу купують українці...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 21 тра, 2023 20:14

Які вживані автомобілі С-класу купують українці...

Пропонуємо до обговорення:
Видання AUTO.RIA.com назвало легковики С-класу, які найчастіше купують українці.

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Які вживані автомобілі С-класу купують українці (інфографіка)
R2
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Lacetti з 2013 здається в Україні нова не продається, а в рейтингах є.
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