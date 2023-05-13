Видання AUTO.RIA.com назвало легковики С-класу, які найчастіше купують українці.
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Які вживані автомобілі С-класу купують українці (інфографіка)
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Додано: Нед 21 тра, 2023 20:14
Які вживані автомобілі С-класу купують українці...
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Дивися повний текст
Які вживані автомобілі С-класу купують українці (інфографіка)
Додано: Нед 21 тра, 2023 20:14
Lacetti з 2013 здається в Україні нова не продається, а в рейтингах є.
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