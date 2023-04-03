Останні декілька місяців відсоткові ставки за банківськими вкладами населення стабільно зростають.
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Дохідність депозитів зростає: максимальні ставки та до чого готуватися вкладникам
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 22 тра, 2023 06:46
Дохідність депозитів зростає: максимальні ставки та до...
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Дохідність депозитів зростає: максимальні ставки та до чого готуватися вкладникам
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