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Дохідність депозитів зростає:
максимальні ставки та до...

Дохідність депозитів зростає: максимальні ставки та до...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 22 тра, 2023 06:46

Дохідність депозитів зростає: максимальні ставки та до...

Пропонуємо до обговорення:
Останні декілька місяців відсоткові ставки за банківськими вкладами населення стабільно зростають.

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Дохідність депозитів зростає: максимальні ставки та до чого готуватися вкладникам
R2
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