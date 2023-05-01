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Авіатрафік у повітряному просторі
України у вересні впав...

Авіатрафік у повітряному просторі України у вересні впав...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 23 тра, 2023 16:45

Авіатрафік у повітряному просторі України у вересні впав...

Пропонуємо до обговорення:
У вересні 2020 року "Украерорух" забезпечив аеронавігаційним обслуговуванням 14 959 рейсів - це на 56,6% менше, ніж за відповідний період 2019 року.

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Авіатрафік у повітряному просторі України у вересні впав на 56%
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Повідомлення Додано: Вів 23 тра, 2023 16:45

Прийшла допомога але приват заблокував карту.арешт було знято ще 09.07.2020р.банк траст вже в Україні припинив своє існування,Як зняти арешт,приватний виконавець сказав що банк повинен його зняти.
tihonovaa917
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Модератори: Ірина_, Модератор

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