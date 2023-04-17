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Застосунки на базі "Дії"
почали створювати Ефіопія та...

Застосунки на базі "Дії" почали створювати Ефіопія та...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 24 тра, 2023 11:30

Застосунки на базі "Дії" почали створювати Ефіопія та...

Пропонуємо до обговорення:
Після запуску естонського застосунку mRiik на базі "Дії", створення власних застосунків на основі українського застосунку розпочали Ефіопія та Занзібар.

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Застосунки на базі \"Дії\" почали створювати Ефіопія та Занзібар - Федоров
R2
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