Після запуску естонського застосунку mRiik на базі "Дії", створення власних застосунків на основі українського застосунку розпочали Ефіопія та Занзібар.
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Застосунки на базі \"Дії\" почали створювати Ефіопія та Занзібар - Федоров
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Додано: Сер 24 тра, 2023 11:30
Застосунки на базі "Дії" почали створювати Ефіопія та...
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Дивися повний текст
Застосунки на базі \"Дії\" почали створювати Ефіопія та Занзібар - Федоров
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