RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Можлива рецесія: Роберт
Кійосакі порадив, у що зараз...

Можлива рецесія: Роберт Кійосакі порадив, у що зараз...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 25 тра, 2023 06:47

Можлива рецесія: Роберт Кійосакі порадив, у що зараз...

Пропонуємо до обговорення:
Відомий автор бестселера “Багатий тато, бідний тато” Роберт Кійосакі висловив в Twitter побоювання щодо можливої масштабної рецесії та рекомендував інвесторам звернути увагу на золото, срібло та біткоїни як альтернативні інструменти для збереження власних накопичень.

Дивися повний текст
Можлива рецесія: Роберт Кійосакі порадив, у що зараз краще інвестувати
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 99070
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 145 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 34 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
“Продавати держпідприємства по такій ціні як зараз - все...
R2 » Чет 11 тра, 2023 14:56
2 218
Переглянути останнє повідомлення
Чет 11 тра, 2023 15:32
искандер
Скільки зараз заробляють українці в Чехії
R2 » П'ят 05 тра, 2023 19:56
2 364
Переглянути останнє повідомлення
Суб 06 тра, 2023 13:19
nadvar
Скільки зараз коштує житло у котеджних містечках України...
R2 » Суб 17 вер, 2022 08:43
1 392
Переглянути останнє повідомлення
Суб 17 вер, 2022 09:00
Мизантрóп

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.