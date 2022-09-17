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Можлива рецесія: Роберт Кійосакі порадив, у що зараз...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 25 тра, 2023 06:47
Пропонуємо до обговорення:
Відомий автор бестселера “Багатий тато, бідний тато” Роберт Кійосакі висловив в Twitter побоювання щодо можливої масштабної рецесії та рекомендував інвесторам звернути увагу на золото, срібло та біткоїни як альтернативні інструменти для збереження власних накопичень.
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