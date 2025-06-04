2 червня відбудеться знакова подія у житті української блогосфери. У Києві пройде церемонія нагородження новою премією року — Fin Blogger Award.
У протистоянні зустрінуться найвпливовіші блогери України, які ведуть свою діяльність на платформах Instagram, TikTok, Telegram і YouTube. Серед номінантів: Мирослав Король, Василь Матій, Любомир Остапів, Уміда Самоєнко, Юлія Баткалова, Діас Ісмаілов та ще 2 десятки інших.
Хто з них буде переможцем у свої категорії — вибираєте ви. Переходьте на сайт і віддавайте свій голос за найкращого фінансового експерта у кожній категорії. 👉 Проголосувати
А також приходьте на церемонію нагородження. Вартість квитка 一 500 грн. За промо-кодом FinanceF — знижка 15%.
Ви зможете познайомитися з гостями івенту особисто, а також долучитися до благодійності 一 всі гроші з продажу квитків підуть на роботу літнього табору фінансової грамотності для дітей.
12 червня відбудеться друга щорічна премія Fin Blogger Award. Сайт «Мінфін» та «Біржовий університет» започаткували її, щоб підтримувати розвиток диджитал-каналів, які говорять про гроші й інвестиції та діляться з аудиторією реальним досвідом та перевіреними інструментами.
Вже завтра, 12 червня, відбудеться друга щорічна премія Fin Blogger Award.
Сайт «Мінфін» та «Біржовий університет» започаткували її, щоб підтримувати розвиток диджитал-каналів, які говорять про гроші й інвестиції та діляться з аудиторією реальним досвідом та перевіреними інструментами.
Шановні форумчани! 🔔 Fin Blogger Award 2025: стартував прийом заявок
Організатори — навчальний центр «Біржовий університет» та медіа «Мінфін» втретє проводять Fin Blogger Award — національну премію для тих, хто сприяє розвитку фінансової грамотності та інвестування.
📎Форма для подачі заявки 📌 Заявки приймаються до 5 червня. Участь можуть взяти автори з аудиторією від 2000 підписників. Один учасник — одна номінація.
Будуть як основні номінації (YouTube, Instagram, Telegram, блог для жінок, сімейна фінграмотність, менторство тощо), так і спеціальні: «Мультиінвестор року», «Вірусний контент», «Інвестор, що надихає» та інші.
🗳 Онлайн-голосування триватиме до 23 червня, а церемонія нагородження відбудеться 26 червня в Києві.
📢 Це не просто премія — це визнання, нетворкінг і шоу, яке ви запам’ятаєте надовго. Заявки приймаються до 5 червня, а вже 26 червня у Києві відбудеться грандіозна церемонія з ведучим Григорієм Решетніком, виставкою про історію інвестування в Україні та шоу менталіста Ілії Кормана.
Серед основних номінацій — «Найкращий інстаблог про інвестиції», «Найкращий YouTube-канал про інвестиції», «Найкращий Telegram-канал для інвесторів» та багато інших.
🏆Для найперспективніших — спецномінація «Майбутній голос фінансового блогінгу» з квестом і головним призом: портфелем акцій на $2 000. Івент має благодійну мету, тому всі виручені кошти підуть на організацію літнього табору з фінансової грамотності для дітей.