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Fin Blogger Award

Fin Blogger Award
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Повідомлення Додано: Чет 25 тра, 2023 11:53

Fin Blogger Award

2 червня відбудеться знакова подія у житті української блогосфери.
У Києві пройде церемонія нагородження новою премією року — Fin Blogger Award.

У протистоянні зустрінуться найвпливовіші блогери України, які ведуть свою діяльність на платформах Instagram, TikTok, Telegram і YouTube.
Серед номінантів: Мирослав Король, Василь Матій, Любомир Остапів, Уміда Самоєнко, Юлія Баткалова, Діас Ісмаілов та ще 2 десятки інших.

Хто з них буде переможцем у свої категорії — вибираєте ви. Переходьте на сайт і віддавайте свій голос за найкращого фінансового експерта у кожній категорії.
👉 Проголосувати

А також приходьте на церемонію нагородження. Вартість квитка 一 500 грн.
За промо-кодом FinanceF — знижка 15%.

Ви зможете познайомитися з гостями івенту особисто, а також долучитися до благодійності 一 всі гроші з продажу квитків підуть на роботу літнього табору фінансової грамотності для дітей.
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2024 10:51

🌟 Fin Blogger Award 2024 шукає найкращих блогерів фінансової та інвестиційної сфер.

Чому варто подати заявку?

💸 Можливість отримати грант $5 000 на розвиток та просування вашого блогу.
😎 Отримаєте визнання у сфері фінансі серед колег та підписників.
📈 Отримайте можливість підвищити популярність свого блогу.

Як взяти участь?

✔️ мати блог з аудиторією понад 2000 підписників.
✔️ заповнити заявку за посиланням до 26 травня включно.

До 9 червня на сайті Fin Blogger Award відбуватиметься голосування. Переможці визначатимуться за кількістю голосів.

👉 Не пропустіть свій шанс стати зіркою фінансового блогінгу!

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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2024 14:35

Друзі-форумчани!

12 червня відбудеться друга щорічна премія Fin Blogger Award. Сайт «Мінфін» та «Біржовий університет» започаткували її, щоб підтримувати розвиток диджитал-каналів, які говорять про гроші й інвестиції та діляться з аудиторією реальним досвідом та перевіреними інструментами.

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Голосуйте за своїх фаворитів на сайті премії та купуйте квитки на церемонію нагородження блогерів та інфлюенсерів
Ірина_
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2024 07:22

Fin Blogger Award

Вже завтра, 12 червня, відбудеться друга щорічна премія Fin Blogger Award.

Сайт «Мінфін» та «Біржовий університет» започаткували її, щоб підтримувати розвиток диджитал-каналів, які говорять про гроші й інвестиції та діляться з аудиторією реальним досвідом та перевіреними інструментами.

Запрошуємо Вас відвідати церемонію нагородження

Купити квиток можна за посиланням
Ірина_
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Повідомлення Додано: Вів 27 тра, 2025 10:46

Fin Blogger Award 2025

Шановні форумчани!
🔔 Fin Blogger Award 2025: стартував прийом заявок

Організатори — навчальний центр «Біржовий університет» та медіа «Мінфін» втретє проводять Fin Blogger Award — національну премію для тих, хто сприяє розвитку фінансової грамотності та інвестування.

📎Форма для подачі заявки
📌 Заявки приймаються до 5 червня. Участь можуть взяти автори з аудиторією від 2000 підписників. Один учасник — одна номінація.

Будуть як основні номінації (YouTube, Instagram, Telegram, блог для жінок, сімейна фінграмотність, менторство тощо), так і спеціальні: «Мультиінвестор року», «Вірусний контент», «Інвестор, що надихає» та інші.

🗳 Онлайн-голосування триватиме до 23 червня, а церемонія нагородження відбудеться 26 червня в Києві.

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Повідомлення Додано: Сер 04 чер, 2025 10:37

Fin Blogger Award 2025: долучайся до лідерів

📢 Це не просто премія — це визнання, нетворкінг і шоу, яке ви запам’ятаєте надовго. Заявки приймаються до 5 червня, а вже 26 червня у Києві відбудеться грандіозна церемонія з ведучим Григорієм Решетніком, виставкою про історію інвестування в Україні та шоу менталіста Ілії Кормана.

Серед основних номінацій — «Найкращий інстаблог про інвестиції», «Найкращий YouTube-канал про інвестиції», «Найкращий Telegram-канал для інвесторів» та багато інших.

🏆Для найперспективніших — спецномінація «Майбутній голос фінансового блогінгу» з квестом і головним призом: портфелем акцій на $2 000.
Івент має благодійну мету, тому всі виручені кошти підуть на організацію літнього табору з фінансової грамотності для дітей.
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🔗 Подати заявку можна до 5 червня
Ірина_
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Повідомлення Додано: Сер 11 чер, 2025 10:50

Fin Blogger Award 2025 — головна інвестподія року, яку не можна пропустити!

Уже 26 червня у Києві відбудеться грандіозна церемонія Fin Blogger Award 2025 — місце зустрічі найвідоміших інвесторів, блогерів, підприємців і всіх, хто цікавиться фінансовою свободою.

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Що чекає на гостей заходу:

📌 Нетворкінг із лідерами фінансового ринку, нові знайомства та безцінний досвід.
📌 Інфлюенсери, селебрітіс та зірковий ведучий — харизматичний Григорій Решетнік.
📌 Шоу ілюзіоніста Ілії Кормана, яке змінить уявлення про реальність.
📌 Інтерактивна виставка, присвячена історії інвестування в Україні

А ще — особисте знайомство з улюбленими фінансовими блогерами, за якими ви щодня стежите в соцмережах. До речі, ви вже можете віддати голос за свого фаворита — голосування триває до 23 червня включно.

Забронюйте квиток,
приходьте і станьте частиною цієї історії, яка формує інвестиційне майбутнє України.
Ірина_
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З нами з: 14.09.13
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Повідомлення Додано: Сер 25 чер, 2025 13:08

Вас надихають люди, які розуміються на грошах?

Тоді 26 червня приходьте на Fin Blogger Award 2025! Вписуйте в календар, бронюйте квиток на сайті івенту.

На одній сцені зберуться найвпливовіші фінансові блогери, інвестори, інфлюенсери, яких ви щодня читаєте в Telegram, дивитесь на YouTube чи фоловите в Instagram.

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І це ваша можливість:

📌 Почути реальні історії без прикрас, про успішні кейси та тренди — для тих, хто тільки починає або вже впевнено рухається шляхом інвестора;
📌 Особисто зустріти зірок фінансового контенту — тих, хто щодня надихає вас через екран смартфона;
📌 Побачити унікальне шоу ілюзіоніста Ілії Кормана та інтерактивну виставку про історію українського інвестування.

А також надихнутися енергією харизматичного ведучого Григорія Решетніка, зробити багато фото на згадку та наживо побачити нагородження найкращих. До 23 червня ви ще можете проголосувати за свого фаворита, а вже 26-го — особисто побачити, хто переміг!

Забудьте про сторіс, бо цього разу — ви у стрічці подій.

Бронюйте квиток і приходьте на Fin Blogger Award 2025
Ірина_
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З нами з: 14.09.13
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