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Українці отримують менші пенсії через помилки у "трудовій"
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 28 тра, 2023 16:19
Пропонуємо до обговорення:
Українські громадяни втрачають стаж, на основі якого встановлюють майбутні пенсійні виплати, через неправильні записи в трудових книжках. Пенсія залежить від чіткого дотримання вимог заповнення цих документів.
Дивися повний текст Українці отримують менші пенсії через помилки у \"трудовій\"
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