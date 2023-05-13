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У Києві через обстріли
змінилася ситуація на ринку...

У Києві через обстріли змінилася ситуація на ринку...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 31 тра, 2023 13:59

У Києві через обстріли змінилася ситуація на ринку...

Пропонуємо до обговорення:
У Києві в результаті серії ракетних атак впала кількість угод про оренду та продаж квартир. Продавці змушені робити великі знижки, а покупці не поспішають закривати угоди.

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У Києві через обстріли змінилася ситуація на ринку нерухомості: скільки тепер коштує квартира
R2
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