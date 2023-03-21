Європейський Союз зробив значний крок у регулюванні криптовалют — Європарламент прийняв закон про ринки криптоактивів (MiCA).
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В Євросоюзі підписали закон, що регулює криптовалюти
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Додано: Чет 01 чер, 2023 15:49
В Євросоюзі підписали закон, що регулює криптовалюти
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В Євросоюзі підписали закон, що регулює криптовалюти
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