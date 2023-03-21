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В Євросоюзі підписали закон,
що регулює криптовалюти

В Євросоюзі підписали закон, що регулює криптовалюти
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 01 чер, 2023 15:49

В Євросоюзі підписали закон, що регулює криптовалюти

Пропонуємо до обговорення:
Європейський Союз зробив значний крок у регулюванні криптовалют — Європарламент прийняв закон про ринки криптоактивів (MiCA).

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В Євросоюзі підписали закон, що регулює криптовалюти
R2
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Повідомлення Додано: Чет 01 чер, 2023 15:49

То есть до 2024 года биткоин будет стоить ноль долларов )))
reshetnikov_app
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