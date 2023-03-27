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"Втрачали великі суми":
Держаудитслужба назвала...

"Втрачали великі суми": Держаудитслужба назвала...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 03 чер, 2023 15:22

"Втрачали великі суми": Держаудитслужба назвала...

Пропонуємо до обговорення:
Аудит закупівель Міністерства оборони був тяжким заходом і показав велику кількість порушень.

Дивися повний текст
\"Втрачали великі суми\": Держаудитслужба назвала результати перевірок закупівель Міноборони
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Повідомлення Додано: Суб 03 чер, 2023 15:22

"платіж повертався, але через курсову різницю ми втрачали великі суми, по 250 млн грн тільки на курсовій різниці. Тому що долар у квітні та вересні - це вже інший долар, — зазначила Басалаєва"

Неправда! Курс доллара у квітні 2022 р. - був 29 грн, а із вересня 2022 р. став 36 грн.
Якщо купували за валюту (закордонні покупки тільки в доларах або євро) то, навпаки, добре заробили на курсовій різниці. Хай не плачуть і не прибідняються.
От що махлювали в цінах і на цьому крали безбожно, то це правда. І авансова передоплата наперед без отриманого товару це завжди "ризик".
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