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Скільки заробляють українці
за кордоном: середні...

Скільки заробляють українці за кордоном: середні...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 05 чер, 2023 11:01

Скільки заробляють українці за кордоном: середні...

Пропонуємо до обговорення:
За даними Управління Верховного комісара ООН у справах біженців з початку повномасштабного вторгнення росії в Україну за кордон виїхали понад 8 мільйонів українців.

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Скільки заробляють українці за кордоном: середні зарплати та найпопулярніші професії
R2
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Повідомлення Додано: Вів 06 чер, 2023 12:41

Так, тільки в статті не пишеться який високий відсоток податків, і скільки українці отримують після вирахування всіх податків, і скільки залишається на проживання - після оплати квартири, комунальних послуг і вартість харчування і проїзду
html1234567e
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Повідомлення Додано: Вів 06 чер, 2023 13:08

  html1234567e написав:Так, тільки в статті не пишеться який високий відсоток податків, і скільки українці отримують після вирахування всіх податків, і скільки залишається на проживання - після оплати квартири, комунальних послуг і вартість харчування і проїзду

А щось повинно залишатися з "мінімалки"? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 чер, 2023 20:54

А також не сказано в написаному скількі знімають денних зарплат за незначну помилку чи не дай Бог за пошкодження. Часто і не з твоєї вини... А також не сказано скількі ти винен посереднику якщо працевлаштувався через нього, бо іншого виходу не було. І скількі разів такий "помічник" взагалі не виплачує останньої платні коли ти відмовляєшся від його "допомоги". І дякувати потрібно працедавцям, які замість його в такому випадку платять тобі твої кровні. І такі є працедавці, дякувати Вищим Силам!
syrotukmihail
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Повідомлення Додано: Сер 07 чер, 2023 03:47

Коментатори,а ви самі працювали десь за кордоном?
Бо ваші казки про " супер пупер "які податки, вартість житла і всього іншого трохи тхнуть або касапською пропагандою , або глибокими думками людини , що в сусідню область ніколи не іздила.
Зарплата в Чехії- будівництво 36-42 тисячі корун.
Завод де роблю я 32-37 тисяч корун
Мінімальна 18 тисяч.
За гуртожиток сімейного типу-7200 з двох.
Їжа 10- 12 тисяч
Телефон ,інтернет, безліміт по Европі і 300 хвилин в Україну - 2600 на двох

Все інше - в кишені.
Правда- нічого не вдається відкладати.
Бо допомагаємо дітям і ВСУ...
alexnikopol1975
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Повідомлення Додано: Нед 11 чер, 2023 01:00

Про Італію неправдива інформація. Найчастіше працюють доглядальницями, домогосподарками, прибиральницями. Зарплата залежить від регіону. В центрі середні зарплати 1100, на півдні нижчі.
Враховуйте, що треба знати мову. Враховуйте, що коли є дитина, то не можна лишати її саму, більшість жінок можуть працювати лише до обіду, коли дитина в школі.
Щоб стати таксистом, до прикладу, треба купувати ліцензію і Італія складається не лише з великих міст, багато селищ і містечок. До прикладу, за 10 років, що живу і в Італії, в містечку типу районного центру ні разу не бачила таксі. Фотографи туда ж.
На рахунок "працювати пакувальником на заводі"- багато хто пішов би на таку роботу, але знов, центр і південь, таких вакансій немає.
Можливо, на півночі і у великих містах інакше, але сумніваюсь.
pokupki_prodazhi
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