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У ВР пропонують суттєво
підвищити ставки акцизу на...

У ВР пропонують суттєво підвищити ставки акцизу на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 06 чер, 2023 15:22

У ВР пропонують суттєво підвищити ставки акцизу на...

Пропонуємо до обговорення:
Нові ставки акцизного податку на автогаз та дизпаливо можуть суттєво зрости в Україні вже з 1 липня.

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У ВР пропонують суттєво підвищити ставки акцизу на автогаз та дизпаливо з 1 липня
R2
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Повідомлення Додано: Вів 06 чер, 2023 15:22

Дело говорит. Вместо казны кеш рубят установщики ГБО, цены себе не сложат. Прям как аргонщики.
summacut
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Модератори: Ірина_, Модератор

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