Нові ставки акцизного податку на автогаз та дизпаливо можуть суттєво зрости в Україні вже з 1 липня.
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У ВР пропонують суттєво підвищити ставки акцизу на автогаз та дизпаливо з 1 липня
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Додано: Вів 06 чер, 2023 15:22
У ВР пропонують суттєво підвищити ставки акцизу на...
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У ВР пропонують суттєво підвищити ставки акцизу на автогаз та дизпаливо з 1 липня
Додано: Вів 06 чер, 2023 15:22
Дело говорит. Вместо казны кеш рубят установщики ГБО, цены себе не сложат. Прям как аргонщики.
Додано: Вів 06 чер, 2023 16:50
Ой ладно! Все знакомые установщики ГБО уже начали заниматься просто ТО автомобилей (замена масла, фильтров). Ещё там по-мелочи - тормозные колодки поменять или радиатор. Клиентов на установку ГБО практически нет, а на обычном ТО ГБО (замена 2-х фильтров - сухого и мокрого) много не заработаешь.
Более того, знакомые, которые ранее ездили на газу, а за последние пару лет купили новые авто, вообще не ставят ГБО. На вопрос "Чего так ?" отвечают - "Раньше старое корыто жрало 12-15л/100км, то хотелось сэкономить и поездить на газу, а если новые машины берут 4-5 л/100км, то нафиг этот цирк ? Буду ездить на бензине"
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