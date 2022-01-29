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Середній річний пробіг електрокарів
на 30% менший, ніж у...

Середній річний пробіг електрокарів на 30% менший, ніж у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 06 чер, 2023 23:36

Середній річний пробіг електрокарів на 30% менший, ніж у...

Пропонуємо до обговорення:
Як з’ясувалося, власники електромобілів використовують їх набагато рідше, ніж аналогічні бензинові моделі.

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Середній річний пробіг електрокарів на 30% менший, ніж у бензинових моделей
R2
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Повідомлення Додано: Вів 06 чер, 2023 23:36

"Таким образом, отдав за «батарейный» автомобиль на 47% больше, владелец использует его на 29% реже"
И об чем это говорит? Можно подумать, что кто-то продаёт бензиновый, доплачивает, покупает электричку и резко начинает меньше ездить. Ещё бы с частными самолётами сравнили. Два разных мира же. Кому ездить далеко - берёт бензиновую потому, что заправка быстрее и найти её проще, чем зарядку. Кому близко - электричку и начальную разницу в цене с лихвой окупает на ТО и бензине заодно получая плюшки типа возможности занимать парковочные места только для электрокаров.

Ну а кто-то да, выкидывает кучу денег на Porsche Taycan, чтобы преимущественно стоял в гараже. Только не потому, что есть вторая машина, а наоборот: заводят вторую машину потому, что на первой ездить дорого, а понтоваться её наличием хочется.
moveton
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