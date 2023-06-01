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В Google визнали, що інтерес до криптовалют в Україні...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 07 чер, 2023 07:54
Пропонуємо до обговорення:
За даними Google Trends, зацікавлення криптовалютами в Україні досягло свого піку. Кількість пошукових запитів українців, пов’язаних з цифровими активами, рекордно зросла.
Дивися повний текст В Google визнали, що інтерес до криптовалют в Україні зростає — нещодавно був пік
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