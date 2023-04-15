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Уряд виділить 1,5 мільярда на будівництво нових...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 07 чер, 2023 13:39
Пропонуємо до обговорення:
Уряд виділить 1,5 млрд гривень для будівництва нових магістральних водогонів, щоб забезпечити водою міста Херсонської, Миколаївської, Запорізької та Дніпропетровської області.
Дивися повний текст Уряд виділить 1,5 мільярда на будівництво нових магістральних водогонів
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Додано: Сер 07 чер, 2023 13:40
сподіваюсь, що кошти підуть через тендер
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sdmitruk
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