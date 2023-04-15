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Уряд виділить 1,5 мільярда
на будівництво нових...

Уряд виділить 1,5 мільярда на будівництво нових...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 07 чер, 2023 13:39

Уряд виділить 1,5 мільярда на будівництво нових...

Пропонуємо до обговорення:
Уряд виділить 1,5 млрд гривень для будівництва нових магістральних водогонів, щоб забезпечити водою міста Херсонської, Миколаївської, Запорізької та Дніпропетровської області.

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Уряд виділить 1,5 мільярда на будівництво нових магістральних водогонів
R2
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Повідомлення Додано: Сер 07 чер, 2023 13:40

сподіваюсь, що кошти підуть через тендер
sdmitruk
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Модератори: Ірина_, Модератор

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