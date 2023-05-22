RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Гетманцев звернувся до обмінників
щодо комісії за обмін...

Гетманцев звернувся до обмінників щодо комісії за обмін...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 07 чер, 2023 16:21

Гетманцев звернувся до обмінників щодо комісії за обмін...

Пропонуємо до обговорення:
Голова Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев звернувся до валютних обмінників, в т.ч. банків, щодо запровадження додаткової комісії за обмін "зношених" купюр.

Дивися повний текст
Гетманцев звернувся до обмінників щодо комісії за обмін \"зношених\" купюр
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 99108
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 145 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 чер, 2023 16:21

При чем тут обменники, банки тоже все поголовно этим занимаются. Не могу сдать валюту, которую они же мне ранее и продали.
LOKY
 
Повідомлень: 1035
З нами з: 11.10.11
Подякував: 9 раз.
Подякували: 365 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 чер, 2023 17:43

Звісно ніхто не приймає таку валюту, бо її потім не візьмуть інші
Rainbow
 
Повідомлень: 3319
З нами з: 23.09.12
Подякував: 2 раз.
Подякували: 623 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
"Київводоканал" зробив заяву щодо показань лічильників:...
R2 » П'ят 02 чер, 2023 17:15
1 249
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 02 чер, 2023 17:16
cohan
Гетманцев розповів, як підприємцям уникнути штрафів з 1...
R2 » Сер 31 тра, 2023 12:18
3 474
Переглянути останнє повідомлення
Сер 31 тра, 2023 13:16
sdmitruk
У ВР анонсували зміни щодо зарплат військовим
R2 » Пон 22 тра, 2023 19:33
4 1632
Переглянути останнє повідомлення
Сер 24 тра, 2023 05:47
vwovanm

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (4669)
07.06.2023 18:35
izibank (2536)
07.06.2023 17:43
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.