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Гетманцев звернувся до обмінників щодо комісії за обмін...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 07 чер, 2023 16:21
Пропонуємо до обговорення:
Голова Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев звернувся до валютних обмінників, в т.ч. банків, щодо запровадження додаткової комісії за обмін "зношених" купюр.
Дивися повний текст Гетманцев звернувся до обмінників щодо комісії за обмін \"зношених\" купюр
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R2
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Додано: Сер 07 чер, 2023 16:21
При чем тут обменники, банки тоже все поголовно этим занимаются. Не могу сдать валюту, которую они же мне ранее и продали.
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LOKY
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Додано: Сер 07 чер, 2023 17:43
Звісно ніхто не приймає таку валюту, бо її потім не візьмуть інші
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Rainbow
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