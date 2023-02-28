Черговий аукціон із продажу Білгород-Дністровського порту (Одеська область) фактично зірвано.
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Новий аукціон із продажу Білгород-Дністровського порту фактично зірвано: що буде з ціною
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Додано: Сер 07 чер, 2023 21:30
Новий аукціон із продажу Білгород-Дністровського порту...
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Новий аукціон із продажу Білгород-Дністровського порту фактично зірвано: що буде з ціною
Додано: Сер 07 чер, 2023 21:30
УНIАН забыл добавить, что порт также "обладает" долгом на 100 лям, который тоже будет повешен на покупателя. Хотя может, когда формальная цена упадёт до одной гривны, кто-то из своих и прикупит.
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