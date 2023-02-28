RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Новий аукціон із продажу
Білгород-Дністровського порту...

Новий аукціон із продажу Білгород-Дністровського порту...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 07 чер, 2023 21:30

Новий аукціон із продажу Білгород-Дністровського порту...

Пропонуємо до обговорення:
Черговий аукціон із продажу Білгород-Дністровського порту (Одеська область) фактично зірвано.

Дивися повний текст
Новий аукціон із продажу Білгород-Дністровського порту фактично зірвано: що буде з ціною
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 99109
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 145 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 чер, 2023 21:30

УНIАН забыл добавить, что порт также "обладает" долгом на 100 лям, который тоже будет повешен на покупателя. Хотя может, когда формальная цена упадёт до одной гривны, кто-то из своих и прикупит.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3438
З нами з: 23.03.18
Подякував: 19 раз.
Подякували: 379 раз.
 
Профіль
1
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Nokia представила новий бюджетний смартфон за 3,1 тис...
R2 » Нед 26 бер, 2023 03:02
4 798
Переглянути останнє повідомлення
Суб 01 кві, 2023 22:04
vovagoro59
Новий Lehman Brothers, чи хибна тривога?
R2 » П'ят 17 бер, 2023 11:16
1 230
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 17 бер, 2023 11:16
cohan
Поб'є рекорди "Мрії": стало відомо, яким буде новий АН-225
R2 » Вів 28 лют, 2023 10:18
4 602
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 бер, 2023 18:36
Джон

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (4678)
07.06.2023 21:43
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.