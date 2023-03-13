Про це йдеться в повідомленні проєкту EastFruit, передають Українськi Новини.
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Ціни на полуницю знизились
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 08 чер, 2023 06:12
Ціни на полуницю знизились
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Ціни на полуницю знизились
Додано: Чет 08 чер, 2023 11:14
Купил сегодня 8.06.22. в Киеве на м. Лесная по 45 грн. Дешевле будет, но плохая.
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