|
|
З'явилися перші в світі смартфони з "немерехтливими"...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 09 чер, 2023 02:45
Пропонуємо до обговорення:
Китайська компанія Honor представила нові смартфони Honor 90 і 90 Pro. Дизайн у них традиційно, на любителя, зате обидві моделі отримали основну камеру на 200 Мп і екран з рекордним значенням ШІМ – 3840 Гц.
Дивися повний текст З'явилися перші в світі смартфони з \"немерехтливими\" екранами
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 99115
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 145 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: П'ят 09 чер, 2023 02:45
дуже радий що це відбулось, давно пора flicker-free мобільні на олед. Багато людей часами читають з моб, і для них це важливо.
-
i_pokhylchenko
-
-
- Повідомлень: 1
- З нами з: 09.06.23
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор