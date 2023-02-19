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Автомобілі Kia
подорожчали на 60%

Автомобілі Kia подорожчали на 60%
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 10 чер, 2023 23:40

Автомобілі Kia подорожчали на 60%

Пропонуємо до обговорення:
Корейська Kia більше не бюджетний бренд, оскільки разом із продажами сильно зросли й ціни.

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Автомобілі Kia подорожчали на 60%
R2
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Повідомлення Додано: Суб 10 чер, 2023 23:40

Хрен их теперь покупать будут
75stasstas75
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