Корейська Kia більше не бюджетний бренд, оскільки разом із продажами сильно зросли й ціни.
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Автомобілі Kia подорожчали на 60%
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Додано: Суб 10 чер, 2023 23:40
Автомобілі Kia подорожчали на 60%
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Автомобілі Kia подорожчали на 60%
Додано: Пон 12 чер, 2023 18:44
Re: Автомобілі Kia подорожчали на 60%
это значит раньше молодежь покупала Киа Рио, а теперь старпёры покупаю КиаСпортаж
название банальный кликбейт, дать автору карандашом по пальцам
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