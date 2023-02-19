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Автомобілі Kia подорожчали на 60%
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 10 чер, 2023 23:40
Пропонуємо до обговорення:
Корейська Kia більше не бюджетний бренд, оскільки разом із продажами сильно зросли й ціни.
Дивися повний текст Автомобілі Kia подорожчали на 60%
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R2
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Додано: Суб 10 чер, 2023 23:40
Хрен их теперь покупать будут
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Додано: Нед 11 чер, 2023 13:47
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Додано: Пон 12 чер, 2023 18:44
наша средняя цена сделки увеличилась на 60%
это значит раньше молодежь покупала Киа Рио, а теперь старпёры покупаю КиаСпортаж
название банальный кликбейт, дать автору карандашом по пальцам
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nekefer
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Додано: Вів 13 чер, 2023 00:16
nekefer написав:
наша средняя цена сделки увеличилась на 60%
это значит раньше молодежь покупала Киа Рио, а теперь старпёры покупаю КиаСпортаж
название банальный кликбейт, дать автору карандашом по пальцам
Сплриедж суто бюджетний молодіжний кросовер, які ще старпери
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Faceless
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Додано: Вів 13 чер, 2023 08:44
Faceless написав: nekefer написав:
наша средняя цена сделки увеличилась на 60%
это значит раньше молодежь покупала Киа Рио, а теперь старпёры покупаю КиаСпортаж
название банальный кликбейт, дать автору карандашом по пальцам
Сплриедж суто бюджетний молодіжний кросовер, які ще старпери
ну в мое дворе 2 Спортажа, один у пенса другой у дядьки 45 лет, а больше мне судить не по ком
но суть в том что не цены выросли а потребители стали покупать более дорогие модели, дань моде паркетников
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nekefer
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