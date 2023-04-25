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Перша у світі страхова
криптовалютна компанія дозволить...

Перша у світі страхова криптовалютна компанія дозволить...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 11 чер, 2023 02:31

Перша у світі страхова криптовалютна компанія дозволить...

Пропонуємо до обговорення:
Компанія зі страхування життя Insurance Bitcoin, діяльність якої повністю зосереджена на криптовалюті, оголосила про залучення $ 19 млн інвестицій за два раунди.

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Перша у світі страхова криптовалютна компанія дозволить страхувати життя в Bitcoin
R2
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Повідомлення Додано: Нед 11 чер, 2023 02:32

За этот криптомусор скоро и цента никто не даст, вот на каком пути находится это цифровое недоразумение
75stasstas75
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Модератори: Ірина_, Модератор

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