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сервісом оцінки вартості нерухомог

Користування безкоштовним сервісом оцінки вартості нерухомог
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Повідомлення Додано: Нед 11 чер, 2023 16:05

Користування безкоштовним сервісом оцінки вартості нерухомог

Шановні форумчани чи мав хтось із Вас особистий успішний досвід користування сервісом безкоштовної оцінки вартості нерухомого майна від Фонду держмайна України?
Особисто (фізичне особа, не суб’єкт оціночної діяльності, не нотаріус) не зміг увійти в особистий кабінет на стартовій сторінці сервісу (приблизно евальюейшн псфу гов юа), використовуючи удосконалений цифровий підпис нашої податкової (на незахищенному носії, не токен, звичайний файл на диску) — пише “Увага! Файл пошкоджений або не може бути використаний”.
Напишіть, будь-ласка, як скористалися сервісом Ви.
Востаннє редагувалось klukva в Нед 11 чер, 2023 17:29, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 11 чер, 2023 16:43

  klukva написав:Шановні форумчани чи мав хтось із Вас особистий успішний досвід користування сервісом безкоштовної оцінки вартості нерухомого майна від Фонду держмайна України?
Особисто (фізичне особа, не суб’єкт оціночної діяльності, не нотаріус) не зміг увійти в особистий кабінет на стартовій сторінці сервісу (приблизно евальюейшн дпсфу гов юа), використовуючи удосконалений цифровий підпис нашої податкової (на незахищенному носії, не токен, звичайний файл на диску) — пише “Увага! Файл пошкоджений або не може бути використаний”.
Напишіть, будь-ласка, як скористалися сервісом Ви.


а что, Bank ID там нет?
сейчас все работает с ограничениями, через пень-колоду или вовсе не работает
cohan
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Повідомлення Додано: Пон 12 чер, 2023 09:14

Re: Користування безкоштовним сервісом оцінки вартості нерух

Якщо натиснути “Увійти” в особистий кабінет у правому верхньому куті то Bank ID там не має. Мова йде про оголошену роботу безкоштовного сервісу для громадян. Яку спочатку дізнаються безкоштовно оціночну вартість нерухомості і коли вона їх не влаштовує, то звертаються до суб’єкта оціночної діяльності.
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Повідомлення Додано: П'ят 16 чер, 2023 15:01

  klukva написав:Шановні форумчани чи мав хтось із Вас особистий успішний досвід користування сервісом безкоштовної оцінки вартості нерухомого майна від Фонду держмайна України?
Особисто (фізичне особа, не суб’єкт оціночної діяльності, не нотаріус) не зміг увійти в особистий кабінет на стартовій сторінці сервісу (приблизно евальюейшн псфу гов юа), використовуючи удосконалений цифровий підпис нашої податкової (на незахищенному носії, не токен, звичайний файл на диску) — пише “Увага! Файл пошкоджений або не може бути використаний”.
Напишіть, будь-ласка, як скористалися сервісом Ви.

Не пробовал.
По отзывам попробовавших, там оценка на 15-25% дороже реальных рыночных цен.
Впечатление что они по верхней границе цен сайтов объявлений оценивают.
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Повідомлення Додано: Пон 19 чер, 2023 15:11

Re: Користування безкоштовним сервісом оцінки вартості нерух

Напишіть будь-ласка, як вийшло скористатися тим, хто пробував користуватися сервісом вдало. Чи може вони вже є на форумі?
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