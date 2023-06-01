В Україні найвищими вважаються пенсії від десяти тисяч гривень. Однак їх одержує меншість.
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Максимальна пенсія в Україні: який розмір та хто її отримує
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Додано: Вів 13 чер, 2023 05:30
Максимальна пенсія в Україні: який розмір та хто її отримує
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Максимальна пенсія в Україні: який розмір та хто її отримує
Додано: Вів 13 чер, 2023 10:42
Скажіть будь ласка,а як можно прожити на 3.000 тис грн. Пенсії щоб купити уголь за 7.000 грн. Та й іще не куди негодний,щоб висипати на мусор. А в верховній раді легше всього прийняти
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