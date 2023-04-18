|
|
|
Криптовалютний аналітик, що передбачив кризу 2018 року,...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 14 чер, 2023 02:30
Пропонуємо до обговорення:
Популярний у криптоспільноті аналітик Пітер Брандт, якому вдалося вірно передбачити криптозиму 2018 року, заочно «поховав» усі токени, за винятком Bitcoin. Своєю думкою про майбутнє криптовалюти він поділився з підписниками у Твіттері.
Дивися повний текст Криптовалютний аналітик, що передбачив кризу 2018 року, спрогнозував смерть всіх токенів, крім Bitcoin
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 99125
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 145 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Сер 14 чер, 2023 02:31
То есть за криптомусор под названием Биткоин будут давать в морду позже всех
-
75stasstas75
-
-
- Повідомлень: 510
- З нами з: 02.07.17
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 122 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор
|