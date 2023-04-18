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Криптовалютний аналітик, що
передбачив кризу 2018 року,...

Криптовалютний аналітик, що передбачив кризу 2018 року,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 14 чер, 2023 02:30

Криптовалютний аналітик, що передбачив кризу 2018 року,...

Пропонуємо до обговорення:
Популярний у криптоспільноті аналітик Пітер Брандт, якому вдалося вірно передбачити криптозиму 2018 року, заочно «поховав» усі токени, за винятком Bitcoin. Своєю думкою про майбутнє криптовалюти він поділився з підписниками у Твіттері.

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Криптовалютний аналітик, що передбачив кризу 2018 року, спрогнозував смерть всіх токенів, крім Bitcoin
R2
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Повідомлення Додано: Сер 14 чер, 2023 02:31

То есть за криптомусор под названием Биткоин будут давать в морду позже всех
75stasstas75
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Модератори: Ірина_, Модератор

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