Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: Вів 25 лис, 2025 09:49
Freza
Додано: Вів 25 лис, 2025 15:55
Freza написав:
https://censor.net/ua/blogs/3586747/pechersk-shili-spovzayut-meshkants-poperedjayut-pro-zagrozu-katastrofi-v-tsentr-ki-va
суміш істерики, дилетантства і типового міського фольклору рівня “сусідка тьотя Галя сказала, що Печерськ сповзає в Дніпро”. Людина, яка це писала, очевидно, не має жодного розуміння ні гідрогеології, ні конструктивних рішень київських схилів, ні реальних причин локальних зсувів.
Паніка про “Печерські схили, які сповзають на будинки”, — це рівень журналістики, де кожна калюжа перетворюється на “катастрофу століття”. Прорив труби в місті з багатокілометровими мережами — не апокаліпсис, а рутинна аварійна ситуація, яка трапляється скрізь — від Мюнхена до Торонто
Бетон
Додано: Сер 26 лис, 2025 09:30
UA написав: Бетон написав:
Всё ж зависит от уровня, который вы хотите получить.
Если у вас крупноформат, зарезки 45, скрытые двери, вы ищете плиточников с оборудованием и стоимость работ у вас будет очень высокой.
Я не продам в каком то сратом варшавском такой уровень.
Нужно понимать где и для кого это нужно.
Я вас очень прошу, не усложняйте. У меня обычный маляр, который делает то, что нужно, но такое сдать в бизнес классе не получится. Он не покрасит длинную стену, чтобы с включённой подсветкой из теневого профиля потолка она выглядела идеально. Мне не придёт в голову монтировать каменную столешницу или шпон на фасады кухни в какой нибудь варшавский.
Недавно умалишенный чел сделал ремонт 3к в варшавском за 100 куе. У меня один вопрос: "на-хи-ба????"
Стройбаны со мной не в доле. Я всё оплачиваю сам.
Я не делаю ничего руками, это тупик.
И я не понимаю, почему в Украине ремонт возведен в культ. Зачем просирать жизнь на кнопки инсталляции из керамогранита.
Jusk и эпицентр- очень плохая мебель, но она для всех. Не обязательно нужно быть самым крутым
Ейрмакс плюсанув.
Віденська психіатрична школа здатна на дива...
Я вас очень прошу быть толерантным к моим соседям. Благодаря ему, моя бывшая жена живёт сейчас с двумя детьми в кайф и ездит отдыхать на острова
Бетон
Додано: Сер 26 лис, 2025 09:42
Бетон написав:
Тринити жалко и централ парк
есть такое(
посмотрим как быстро востановят.
но из позитивного: моментально администрация города прислала рабочих, инструменты, пленку, фанеру, контейнеры строительные и все что необходимо.
еще 2-3 месяца назад все держалось на руках волонтеров
осбб дома уже на связи с каном, работают над планом востановления
Олежан
Додано: Сер 26 лис, 2025 13:40
Бетон написав: UA написав:
Ейрмакс плюсанув.
Віденська психіатрична школа здатна на дива...
Я вас очень прошу быть толерантным к моим соседям. Благодаря ему, моя бывшая жена живёт сейчас с двумя детьми в кайф и ездит отдыхать на острова
А сам Эйрмакс ездит отдыхать по дорожке вдоль Дуная, на прокатном велосипеде с сосиской и баночкой колы в рюкзачке?
UA
Додано: Сер 26 лис, 2025 13:45
Олежан написав: Бетон написав:
Тринити жалко и централ парк
есть такое(
посмотрим как быстро востановят.
но из позитивного: моментально администрация города прислала рабочих, инструменты, пленку, фанеру, контейнеры строительные и все что необходимо.
еще 2-3 месяца назад все держалось на руках волонтеров
осбб дома уже на связи с каном, работают над планом востановления
Хрущи - брежневки то на волонтерах...
Централ парк с Тринити естественно за счет бюджета и моментально
UA
