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В Україні штрафуватимуть роботодавців за порушення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 14 чер, 2023 23:28
Пропонуємо до обговорення:
Наразі навіть при прийомі на роботу варто дотримуватися правил обліку військовозобов'язаних. Якщо їх ігнорувати, то роботодавці можуть отримати чималі штрафи. Аналогічна ситуація й під час вступу на навчання.
Дивися повний текст В Україні штрафуватимуть роботодавців за порушення військового обліку: що їм загрожує
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Додано: Сер 14 чер, 2023 23:28
Де посилання на закон?
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