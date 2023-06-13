RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В Україні штрафуватимуть
роботодавців за порушення...

В Україні штрафуватимуть роботодавців за порушення...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 14 чер, 2023 23:28

В Україні штрафуватимуть роботодавців за порушення...

Пропонуємо до обговорення:
Наразі навіть при прийомі на роботу варто дотримуватися правил обліку військовозобов'язаних. Якщо їх ігнорувати, то роботодавці можуть отримати чималі штрафи. Аналогічна ситуація й під час вступу на навчання.

Дивися повний текст
В Україні штрафуватимуть роботодавців за порушення військового обліку: що їм загрожує
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 99133
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 145 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 14 чер, 2023 23:28

Де посилання на закон?
yama
 
Повідомлень: 4376
З нами з: 12.08.17
Подякував: 8682 раз.
Подякували: 1015 раз.
 
Профіль
1
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В Україні понад 270 тис. ІТ-ФОПів. У яких сферах і...
R2 » Сер 14 чер, 2023 17:59
0 39
Переглянути останнє повідомлення
Сер 14 чер, 2023 17:59
R2
Максимальна пенсія в Україні: який розмір та хто її отримує
R2 » Вів 13 чер, 2023 05:30
1 187
Переглянути останнє повідомлення
Вів 13 чер, 2023 10:42
sergeyvasilkov171177
В Google визнали, що інтерес до криптовалют в Україні...
R2 » Сер 07 чер, 2023 07:54
1 182
Переглянути останнє повідомлення
Сер 07 чер, 2023 07:54
myrfun

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (8417)
14.06.2023 23:37
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.