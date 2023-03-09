Експерти порталу Flombu розповіли, що треба знати і скільки коштує придбати нерухомість у Чорногорії.
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Як і за скільки можна купити нерухомість у Чорногорії
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Додано: Суб 17 чер, 2023 06:04
Як і за скільки можна купити нерухомість у Чорногорії
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Дивися повний текст
Як і за скільки можна купити нерухомість у Чорногорії
Додано: Суб 17 чер, 2023 06:04
Кому эта статья, подсказка автору, сделай брошюрки и раздавай в верховной раде, там им это интересней
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