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Як і за скільки можна купити
нерухомість у Чорногорії

Як і за скільки можна купити нерухомість у Чорногорії
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 17 чер, 2023 06:04

Як і за скільки можна купити нерухомість у Чорногорії

Пропонуємо до обговорення:
Експерти порталу Flombu розповіли, що треба знати і скільки коштує придбати нерухомість у Чорногорії.

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Як і за скільки можна купити нерухомість у Чорногорії
R2
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Повідомлення Додано: Суб 17 чер, 2023 06:04

Кому эта статья, подсказка автору, сделай брошюрки и раздавай в верховной раде, там им это интересней
vitalikahtyrskiy
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Модератори: Ірина_, Модератор

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