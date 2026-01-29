ХЗ. там висить більше 20 мільярдів під питанням, які могли б румуни отримати, якщо б імітували певні реформи, але через парламентську кризу, скоріш за все, не отримають.
Додано: Нед 03 тра, 2026 15:56
Додано: Нед 03 тра, 2026 15:58
Додано: Нед 03 тра, 2026 16:07
нехай краще назве, а хто ці олігархи? ІВК - прям з СІЗО керує? може РЛА? може Ярославський? а може Фірташ, який наче відбився від ФБР, але скільки у Відні відбув? й не факт, що далі буде вільно рухатися. те, що відмовив австрійський суд не означає, що інші країни Європи теж так зроблять. й в Дубай зараз не полетиш...
хто ці таємні олігархи, які наче керують країною?..
Додано: Нед 03 тра, 2026 16:08
Додано: Нед 03 тра, 2026 16:10
Комуністична ідеологія заборонена в Україні, читайте закони. Вже проходили з 1917 по 1991 рік, коли з інших категорій всіх зробили в червоній зоні.
Додано: Нед 03 тра, 2026 16:22
Уже писал - "после" не значит "вследствие".
Экономика у нас растёт рывками - несколько лет роста, потом резкий провал. Периоды роста наблюдались при всех президентах и правительствах.
Да, військові дії затихли. Ещё больше они затихали в 2019-21. А после 2015 затихли благодаря Минским соглашениям. Почему Путин тогда согласился, хтозна - то ли не готов был к полномасштабной войне, то ли рассчитывал добиться своего более-менее мирными методами, то ли тогда ещё не решился окончательно бить горшки с Западом. Может, всё вместе + ещё какие-то причины.
С коррупцией, действительно, ничего не изменилось.
Так Banderlog правильно писал - Зеленский фактически продолжил политику Порошенко. Я лично больших отличий не заметил. Весь пар ушёл в гудок.
Когда я писал о команде, я не имел ввиду именно команду Коломойского. И не уверен, что Зеленского продвигал именно Коломойский. Варианты возможны самые неожиданные. Точно уверен только в том, что Зеленский не сам вдруг с бухты-барахты решил идти в президенты. Просто Коломойский или любой другой наш олигарх достаточно долго крутились в политике и экономике, хорошо знают людей и могли помочь сформировать хорошую команду. А, может, первая команда (правительство Гончарука) была и не так уж плоха. Не берусь судить, они слишком мало поработали. Но у нас. как принято, сразу начались подковёрные игры, достаточно грязноватые.
Обсуждать відповідальність не буду, не интересно. Юридической ответственности тут нет, а просто почесать язык...
Додано: Нед 03 тра, 2026 16:51
В твоем потоке подсознания отсутствует чего же хотела Украина, как государство
Зато есть Путин, который "рассчитывал добиться своего"
Додано: Нед 03 тра, 2026 17:39
БТС: Донбас не здамо
Додано: Нед 03 тра, 2026 17:57
Як все запущено..
Совок розвалився економічно ( ідеологічно не можна казати бо комуністи +ти в 1990 при владі залишились , а от робітників з заводів позвільняли.. або в кращому випадку за свій рахунок) і Кравчук отримав розвалену економіку
Ясно , що спочатку зупинка інерційно рухаючоїсь економіки в прірву, потім стабілізація, потім початок росту
_______________________1991-__1992-__1993-_1994-_1995 (млрд доларів ВВП)
Кравчук, стабільно вниз 77,5-_73,9-__65,6-_52,5-_48,2 (1995 відповідальність кравчука, хоча Президент вже Кучма) і такий алгоритм по всіх наступних коли перший рік до влади це наслідок останнього року при владі попереднього президента
_______1996___1997__1998__1999__2000__2001__2002___2003___2004___2005__2006
Кучма__44,5___50,2__41,9__31,6__31,3__38____42,4___50,1___64,9___86,1__107,8
________2007____2008____2009___2010
Ющенко___142,7___179,9___117,2__136
________2011____2012____2013___2014
Янукович_163_____175_____183___133,5
___________2015____2016___2017___2018__2019
Порошенко__91______93_____112____130____153
___________2020_____2021____2022_____2023____2024
Зеленський_155,6____200,1___160,5____181,2___190,7
Вивчи табличку з динамікою ВВП і зрозумієш в чому була ГОЛОВНА ПРИЧИНА
ВВП росло швидко і навіть 7 років які педерація витратила на підготовку до нападу в 2022 році ( і результати 2022 року ) показали наступне
а - якщо вважати що до 2022 року вони готувались то між 2015і 2022 роком їх підготиовка була гіршою
б - якщо побачити чим закінчилась кампанія 2022 року і згадати що ОСТАННІ три роки проводилось розмінування і зменшувалась увага армії, то виходить що 2022 рік це та єдина точка коли армія педерації дійсно могла чогось досягнути більшого ніж в будь який момент між 2015 і 2022 роком.
Додано: Нед 03 тра, 2026 18:01
Так може
а - румуни розуміють що шахрайство ( це те що ти назвав -імітація реформ-) могло погано закінчитись
б - може ЄС розуміє що вигідніше щоб ті хто вирішив лизнути ще лайна-нализався досита і повернувся туди де лизання лайна навіть за гроші не є загальноприйнятним... ?
Тому ще раз гля
Одне припущення і один заклик до шахрайства... ти думаєш що це той шлях яким можна кудись прийти? тим більше що в тій школі жуліків в якій ти заочно вчився-єесовці були викладачами.
