Додано: Нед 03 тра, 2026 17:57

ЛАД написав: Экономика у нас растёт рывками - несколько лет роста, потом резкий провал. Периоды роста наблюдались при всех президентах и правительствах.

ЛАД написав: Да, військові дії затихли. Ещё больше они затихали в 2019-21. А после 2015 затихли благодаря Минским соглашениям. Почему Путин тогда согласился, хтозна - то ли не готов был к полномасштабной войне, то ли рассчитывал добиться своего более-менее мирными методами, то ли тогда ещё не решился окончательно бить горшки с Западом. Может, всё вместе + ещё какие-то причины.

Як все запущено..Совок розвалився економічно ( ідеологічно не можна казати бо комуністи +ти в 1990 при владі залишились , а от робітників з заводів позвільняли.. або в кращому випадку за свій рахунок) і Кравчук отримав розвалену економікуЯсно , що спочатку зупинка інерційно рухаючоїсь економіки в прірву, потім стабілізація, потім початок росту_______________________1991-__1992-__1993-_1994-_1995 (млрд доларів ВВП)Кравчук, стабільно вниз 77,5-_73,9-__65,6-_52,5-_48,2 (1995 відповідальність кравчука, хоча Президент вже Кучма) і такий алгоритм по всіх наступних коли перший рік до влади це наслідок останнього року при владі попереднього президента_______1996___1997__1998__1999__2000__2001__2002___2003___2004___2005__2006Кучма__44,5___50,2__41,9__31,6__31,3__38____42,4___50,1___64,9___86,1__107,8________2007____2008____2009___2010Ющенко___142,7___179,9___117,2__136________2011____2012____2013___2014Янукович_163_____175_____183___133,5___________2015____2016___2017___2018__2019Порошенко__91______93_____112____130____153___________2020_____2021____2022_____2023____2024Зеленський_155,6____200,1___160,5____181,2___190,7Вивчи табличку з динамікою ВВП і зрозумієш в чому була ГОЛОВНА ПРИЧИНАВВП росло швидко і навіть 7 років які педерація витратила на підготовку до нападу в 2022 році ( і результати 2022 року ) показали наступнеа - якщо вважати що до 2022 року вони готувались то між 2015і 2022 роком їх підготиовка була гіршоюб - якщо побачити чим закінчилась кампанія 2022 року і згадати що ОСТАННІ три роки проводилось розмінування і зменшувалась увага армії, то виходить що 2022 рік це та єдина точка коли армія педерації дійсно могла чогось досягнути більшого ніж в будь який момент між 2015 і 2022 роком.