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З 1 липня змінюється формат реквізиту «призначення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Суб 24 чер, 2023 00:02
Пропонуємо до обговорення:
З 1 квітня 2023 року набув чинності наказ Мінфіна, яким дещо змінюється реквізит «Призначення платежу» в податкових платіжках. До 30 червня ФОП ще мають право прописувати цей реквізит у старому форматі, але з 1 липня він втратить чинність.
Дивися повний текст З 1 липня змінюється формат реквізиту «призначення платежу»: що робити ФОП
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Додано: Суб 24 чер, 2023 00:02
Ну может что-то июльское сейчас и заплатим, но как потом налоговая с новой формой будет определять за кого налог заплачен? ИНН плательщика не подходит - платить может кто угодно и за кого угодно.
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moveton
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