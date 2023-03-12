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Провідні корпорації пообіцяли
працевлаштувати 250 тисяч...

Провідні корпорації пообіцяли працевлаштувати 250 тисяч...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 25 чер, 2023 14:21

Провідні корпорації пообіцяли працевлаштувати 250 тисяч...

Пропонуємо до обговорення:
Великі міжнародні корпорації зобов’язалися найняти на роботу 250 тисяч біженців з України та інших країн, які зараз проживають у Європі. Про це повідомляє Euronews.

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Провідні корпорації пообіцяли працевлаштувати 250 тисяч біженців з України
R2
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Повідомлення Додано: Нед 25 чер, 2023 14:22

хорошие компании
и сферы хорошие

видел сегодня пожилую женщину на убиралке в Леруа - программа, однозначно, действует
cohan
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Повідомлення Додано: Нед 25 чер, 2023 14:33

Осталось указать сколько всего беженцев в ЕС и сколько из них украинцев, дабы понимать каждого 50-го трудоустроят или каждого 100-го.
summacut
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Модератори: Ірина_, Модератор

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