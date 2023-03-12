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Провідні корпорації пообіцяли працевлаштувати 250 тисяч...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 25 чер, 2023 14:21
Пропонуємо до обговорення:
Великі міжнародні корпорації зобов’язалися найняти на роботу 250 тисяч біженців з України та інших країн, які зараз проживають у Європі. Про це повідомляє Euronews.
Дивися повний текст Провідні корпорації пообіцяли працевлаштувати 250 тисяч біженців з України
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R2
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Додано: Нед 25 чер, 2023 14:22
хорошие компании
и сферы хорошие
видел сегодня пожилую женщину на убиралке в Леруа - программа, однозначно, действует
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cohan
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Додано: Нед 25 чер, 2023 14:33
Осталось указать сколько всего беженцев в ЕС и сколько из них украинцев, дабы понимать каждого 50-го трудоустроят или каждого 100-го.
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summacut
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