RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Десятки тисяч українців у Чехії
шукатимуть нове житло:...

Десятки тисяч українців у Чехії шукатимуть нове житло:...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 26 чер, 2023 10:01

Десятки тисяч українців у Чехії шукатимуть нове житло:...

Пропонуємо до обговорення:
Нові правила оплати житла для біженців з України, які набудуть чинності у Чехії з 1 липня, призведуть до масового переїзду українців. У Мінпраці підрахували, що проблема пошуку нового житла торкнеться до 50 тисяч людей.

Дивися повний текст
Десятки тисяч українців у Чехії шукатимуть нове житло: причини
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 99157
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 145 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 26 чер, 2023 10:01

велкоме хоме
summacut
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2225
З нами з: 19.11.08
Подякував: 24 раз.
Подякували: 419 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 26 чер, 2023 17:00

В Україні добре, відносно безпечно, тому повертайтесь.
Rainbow
 
Повідомлень: 3322
З нами з: 23.09.12
Подякував: 2 раз.
Подякували: 623 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Провідні корпорації пообіцяли працевлаштувати 250 тисяч...
R2 » Нед 25 чер, 2023 14:21
2 161
Переглянути останнє повідомлення
Нед 25 чер, 2023 14:33
summacut
Історичний мінімум: скільки українців офіційно...
R2 » Сер 17 тра, 2023 19:04
2 334
Переглянути останнє повідомлення
Чет 18 тра, 2023 07:59
BIGor
Частина українців отримає по дві пенсії. Як зміняться...
R2 » Нед 07 тра, 2023 11:40
3 336
Переглянути останнє повідомлення
Нед 07 тра, 2023 12:27
welmexplus

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
izibank (2569)
26.06.2023 17:15
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.