DevOps Engineer — ці спеціалісти становлять близько 3% айтівців, які беруть участь в зарплатному опитуванні DOU.
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DevOps Engineer: хто він та скільки заробляє (інфографіка)
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Додано: Сер 28 чер, 2023 00:36
DevOps Engineer: хто він та скільки заробляє (інфографіка)
Пропонуємо до обговорення:
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DevOps Engineer: хто він та скільки заробляє (інфографіка)
Додано: Чет 29 чер, 2023 16:38
Да тут взагалі звалили все в одну кучу - DevOps, SRE, DevOps/SRE.
Приклад, для людей "зі сторони" - слюсар, сантехнік, слюсар-сантехнік. Це три назви ОДНІЄЇ професії, чи ТРИ різні професії ?
PS: підказка для тих, кому немає часу гуглити - це три різні професії.
Додано: Пон 03 лип, 2023 14:21
Шановний користувач, будь ласка, зверніть увагу - всі відповіді є в
З повагою,
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