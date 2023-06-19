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DevOps Engineer: хто він та
скільки заробляє (інфографіка)

DevOps Engineer: хто він та скільки заробляє (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 28 чер, 2023 00:36

DevOps Engineer: хто він та скільки заробляє (інфографіка)

Пропонуємо до обговорення:
DevOps Engineer — ці спеціалісти становлять близько 3% айтівців, які беруть участь в зарплатному опитуванні DOU.

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DevOps Engineer: хто він та скільки заробляє (інфографіка)
R2
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Повідомлення Додано: Сер 28 чер, 2023 00:36

Суперстаття, навіть не пояснили хто такі девопс.
zvy2017
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Повідомлення Додано: Чет 29 чер, 2023 16:38

Да тут взагалі звалили все в одну кучу - DevOps, SRE, DevOps/SRE.

Приклад, для людей "зі сторони" - слюсар, сантехнік, слюсар-сантехнік. Це три назви ОДНІЄЇ професії, чи ТРИ різні професії ?

PS: підказка для тих, кому немає часу гуглити - це три різні професії.
LutsMan
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 лип, 2023 14:21

  zvy2017 написав:Суперстаття, навіть не пояснили хто такі девопс.

Шановний користувач, будь ласка, зверніть увагу - всі відповіді є в посиланні новини

З повагою,
Ірина_
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