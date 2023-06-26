В Україні продовжують виплачувати субсидії. На отримання знижки можуть подати заявку навіть ті, хто ніколи не отримував пільгу на комунальні послуги.
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Скільки сімей в Україні отримують субсидію
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Додано: Суб 01 лип, 2023 17:45
Скільки сімей в Україні отримують субсидію
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Скільки сімей в Україні отримують субсидію
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