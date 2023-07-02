RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Нумізматика та Боністика
/
Оценить монету

Оценить монету
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Нумізматика і Боністика України, купівля / продаж монет та банкнот. Царські монети та банкноти, монети Австралії, Америки, України, нумізматична оцінка монет.
Повідомлення Додано: Нед 02 лип, 2023 15:26

Оценить монету

Помогите оценить монету,Гривенник 1741 года С.П.Б.
+380688535849 МОГУ СКИНУТЬ ЛЮБОЕ ФОТО НА ВАЙБЕР,ТЕЛЕГРАММ
antonbugor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3
З нами з: 01.07.23
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 02 лип, 2023 20:06

  antonbugor написав:Помогите оценить монету,Гривенник 1741 года С.П.Б.
+380688535849 МОГУ СКИНУТЬ ЛЮБОЕ ФОТО НА ВАЙБЕР,ТЕЛЕГРАММ

з такими питаннями на violity
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3719
З нами з: 29.09.19
Подякував: 449 раз.
Подякували: 1049 раз.
 
Профіль
1
3
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор, aleks-kiev

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Оценить монету
antonbugor » Нед 02 лип, 2023 15:23
0 25
Переглянути останнє повідомлення
Нед 02 лип, 2023 15:23
antonbugor
Помогите оценить монету.
antonbugor » Нед 02 лип, 2023 00:47
0 82
Переглянути останнє повідомлення
Нед 02 лип, 2023 00:47
antonbugor
50коп 1992.Помогите оценить.
ahakixxs » П'ят 30 чер, 2023 13:05
0 121
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 30 чер, 2023 13:05
ahakixxs

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Акордбанк (1219)
02.07.2023 18:56
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.