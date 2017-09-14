ЛАД написав:......... Ответ экономиста. В статье речь как раз о свинофермах. В отличие от вас я не считал и не оценивал, просто удивился. Ответ Hotab"а гораздо ближе к делу и экономике.
И об эффективности экспорта вы "не заметили"? И о вакцинах тоже?
якщо вас щось цікавить, то задайте питання - що саме я мав помітити?
вам не подобається, що коли я не впевнений в цифрі, я використовую слово здається? це лише означає, що я не пам'ятаю точну цифру, бо було це років десять тому - можете здивувати та навести точну цифру
добре прислухайтесь до думки Хотаба - він багато що корисного каже, окрім коли каже про Успіха
Да нет. Просто о цене я высказал удивление на уровне обывателя. От экономиста можно ожидать, что он либо ответит так же, либо промолчит, либо (если захочет говорить серьёзно) приведёт какие-то более-менее точные цифры, а не "здається".
А уж не заметить, что главное в статье это вопрос об экспорте и вакцинах, экономист просто не может.
Что касается производства:
Отрасль свиноводства в Украине активно развивается. В частности, на сегодня во всех категориях хозяйств поголовье свиней составляет более 5 млн. Из них более 66% выращивается на агропредприятиях.
В частности, по состоянию на середину 2024 года в Украине насчитывалось около 5,2 млн свиней, что на 1,5% больше, чем годом ранее, хотя всё ещё на 3–4% меньше, чем до войны. Это свидетельствует о некотором возрождении отрасли в безопасных регионах.