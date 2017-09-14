RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 15636156371563815639
Повідомлення Додано: П'ят 31 жов, 2025 19:42

  fler написав:Тоді звідки нам світло з'являється після вимкнень через обстріли? Боженька вмикає?

Звісно, він жеш і воду вам в акваріумі міняє.
Water
 
Повідомлень: 3502
З нами з: 06.03.12
Подякував: 66 раз.
Подякували: 233 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 31 жов, 2025 19:43

  fler написав:нам не вистачає людей, щоб оперативно все робити (не лише в енергетиці).

А куди вони поділись?
Багато охочих йти на зарплату 20 тисяч не ойро у зоні бойових дій.
Water
 
Повідомлень: 3502
З нами з: 06.03.12
Подякував: 66 раз.
Подякували: 233 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 31 жов, 2025 19:53

  Shaman написав:
  ЛАД написав:.........
Ответ экономиста. :)
В статье речь как раз о свинофермах.
В отличие от вас я не считал и не оценивал, просто удивился.
Ответ Hotab"а гораздо ближе к делу и экономике.

И об эффективности экспорта вы "не заметили"?
И о вакцинах тоже?

якщо вас щось цікавить, то задайте питання - що саме я мав помітити? ;)

вам не подобається, що коли я не впевнений в цифрі, я використовую слово здається? це лише означає, що я не пам'ятаю точну цифру, бо було це років десять тому - можете здивувати та навести точну цифру :D

добре прислухайтесь до думки Хотаба - він багато що корисного каже, окрім коли каже про Успіха :lol:

Да нет.
Просто о цене я высказал удивление на уровне обывателя.
От экономиста можно ожидать, что он либо ответит так же, либо промолчит, либо (если захочет говорить серьёзно) приведёт какие-то более-менее точные цифры, а не "здається".

А уж не заметить, что главное в статье это вопрос об экспорте и вакцинах, экономист просто не может.

Что касается производства:
Отрасль свиноводства в Украине активно развивается. В частности, на сегодня во всех категориях хозяйств поголовье свиней составляет более 5 млн. Из них более 66% выращивается на агропредприятиях.
https://agroportal.ua/ru/news/zhivotnovodstvo/vnutrishnye-virobnictvo-svinini-zrostaye-a-import-skorochuyetsya
И, думаю, значительная доля того, что выращивается не на агропредприятиях, остаётся для собственного потребления.
В частности, по состоянию на середину 2024 года в Украине насчитывалось около 5,2 млн свиней, что на 1,5% больше, чем годом ранее, хотя всё ещё на 3–4% меньше, чем до войны. Это свидетельствует о некотором возрождении отрасли в безопасных регионах.
https://surl.li/vudlfg
По данным аналитиков, отрасль свиноводства начала 2025 год с рекордно низкой численностью свинопоголовья — менее 2,9 млн голов .
https://delo.ua/ru/news/v-ukraine-dorozaet-svinina-iz-za-sokrashheniya-proizvodstva-v-ukraine-dorozaet-svinina-iz-za-sokrashheniya-proizvodstva-cto-budet-s-cenami-do-konca-goda-451938/
Высокий убойный выход. От общей массы можно продать до 70% продукции, а выход мяса составляет 60%.
https://agroapp.com.ua/ru/blog/svinovodstvo-v-ukraine-texnologiya-rentabelnost-i-perspektivy/#:
ЛАД
2
 
Повідомлень: 37152
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5371 раз.
Подякували: 4870 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
  #<1 ... 15636156371563815639
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
33 144328
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 08:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 335703
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 1023506
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Таскомбанк (4411)
31.10.2025 19:33
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.