|
|
|
Валютний ринок в контексті ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
|
|
|
Додано: П'ят 31 жов, 2025 10:51
moveton написав:
Так мы о дотациях или о льготной, но всё же не отрицательной, налоговой ставке? Принципиально разные вещи же.
Це ж гра слів....
Нерівномірність оподаткування - це ВИКРИВЛЕННЯ ринкової ситуації.
Дивіться
Два працівники, і перший і другий отримують дохід наприклад 50 000 грн...
Тільки перший на єдиному і повинен ЗАРОБИТИ 55 000 грн щоб отримати 50000
Другий на загальному і повинен ЗАРОБИТИ 72 000 грн щоб отримати на руки 50000
А тепер ще уявимо що є третій , який будучи на загальному заробляє так само як і перший (55000) але показує що отримує мінімалку і по факту в нього також 50000 на руки..
У всіх трьох однакова кількість на руки , у всіх трьох плюсове податкове навантаження...
от тільки
найлегше першому
найважче другому
третій- злодій згідно чинного законодавства, хоча тютєлька в тютельку робить те саме що й перший.
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 27258
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 293 раз.
- Подякували: 3000 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: П'ят 31 жов, 2025 11:10
budivelnik написав:
третій- злодій згідно чинного законодавства, хоча тютєлька в тютельку робить те саме що й перший.
От я не розумію логіку: чому коли хтось, хто вивчив законодавство і користується його недоліками - то він винуватий. Хоча насправді винуватий той, хто ці закони прийняв і не змінює.
-
Дюрі-бачі
-
-
- Повідомлень: 5629
- З нами з: 29.07.22
- Подякував: 896 раз.
- Подякували: 640 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: П'ят 31 жов, 2025 11:10
budivelnik написав:
Нерівномірність оподаткування - це ВИКРИВЛЕННЯ ринкової ситуації.
Дивіться
Так, але трохи не так. Це все працює, якщо немає ВИТРАТ.
За умови суттєвої витратної частини (продаж товару на 1000000, наприклад) другий буде у вигіднішому становищі, бо перший має сплатити податок з усього доходу, а другий - з різниці.
-
Luk_v
-
-
- Повідомлень: 81
- З нами з: 21.03.15
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 22 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 31 жов, 2025 11:33
Дюрі-бачі написав: budivelnik написав:
третій- злодій згідно чинного законодавства, хоча тютєлька в тютельку робить те саме що й перший.
От я не розумію логіку: чому коли хтось, хто вивчив законодавство і користується його недоліками - то він винуватий. Хоча насправді винуватий той, хто ці закони прийняв і не змінює.
третій випадок - це чисте ухиляння, а не оптимізація податків...
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 10275
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 790 раз.
- Подякували: 1671 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
5
Додано: П'ят 31 жов, 2025 12:25
budivelnik написав:
Дивіться
Два працівники, і перший і другий отримують дохід наприклад 50 000 грн...
Тільки перший на єдиному і повинен ЗАРОБИТИ 55 000 грн щоб отримати 50000
Другий на загальному і повинен ЗАРОБИТИ 72 000 грн щоб отримати на руки 50000
А тепер ще уявимо що є третій , який будучи на загальному заробляє так само як і перший (55000) але показує що отримує мінімалку і по факту в нього також 50000 на руки..
У всіх трьох однакова кількість на руки , у всіх трьох плюсове податкове навантаження...
Взагалі то другому потрібно заробити 79,22 тис. щоб отримати 50 тис.
Гіпотетично колись він буде мати більшу пенсію за 1 і 3, а тим більше за 4-го, який зразу кладе все собі в кишеню.
-
Ой+
-
-
- Повідомлень: 7142
- З нами з: 19.04.12
- Подякував: 109 раз.
- Подякували: 1128 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
4
Додано: П'ят 31 жов, 2025 14:49
budivelnik написав: moveton написав:
Так мы о дотациях или о льготной, но всё же не отрицательной, налоговой ставке? Принципиально разные вещи же.
Це ж гра слів....
Ну как игра. Было у двоих по корове. В одном случае государство дало первому вторую корову, в другом - отобрало у второго единственную. Вроде бы и без разницы, ведь в обоих случаях у первого стало на корову больше, чем у второго. Но всё таки нюанс есть.
budivelnik написав:
Нерівномірність оподаткування - це ВИКРИВЛЕННЯ ринкової ситуації.
Это достаточно расплывчатое определение, но допустим. Так плохо ли это? Оно ж для того и делается. Вот у американцев (у нас, в принципе, тоже есть этот момент в НК, но не уверен, что срабатывает) получается, что богатые с доллара дохода платят меньше налогов, чем средний класс. По этому поводу леваки иногда воют, но это же фундамент американской экономической системы - хорошо работай, зарабатывай и тебе воздастся с лихвой. А если богатым оставлять тот же процент или даже прогрессивно увеличивать, то никакого стимула рвать жилы. А если не вкалывать, то с наличием хороших товаров становится хреново.
budivelnik написав:
Два працівники, і перший і другий отримують дохід наприклад 50 000 грн...
Тільки перший на єдиному і повинен ЗАРОБИТИ 55 000 грн щоб отримати 50000
Другий на загальному і повинен ЗАРОБИТИ 72 000 грн щоб отримати на руки 50000
А тепер ще уявимо що є третій , який будучи на загальному заробляє так само як і перший (55000) але показує що отримує мінімалку і по факту в нього також 50000 на руки..
У всіх трьох однакова кількість на руки , у всіх трьох плюсове податкове навантаження...
Тю. Тут вообще нет никакой неравномерности. Потому, что налоговая не принуждает конкретного человека использовать конкретную схему. Наоборот, она предоставляет возможности: хочешь - плати по первым правилам, хочешь - по вторым, хочешь - по третьим 5к и потом ещё 50к штрафа. Это же замечательно. Какое такое искривление рынка? Если первый вариант универсально лучше остальных, то все трое оформятся по первой схеме и у всех будет всё одинаково. Ну а на самом деле, как тут уже сказали, в разных случаях по разному и второй вариант может быть и выгоднее.
Ещё, кстати, есть самый любимый украинцами четвёртый: вообще доход не показывать и налогов с него не платить. Это налоговая или законодатели виноваты, что он существует? Или раз он неизбежно существует, то единственная возможность избежать ИСКРИВЛЕНИЯ - это отменить налоги полностью и оставить его единственным вариантом? Ну я так сразу и сказал.
-
moveton
-
-
- Повідомлень: 6109
- З нами з: 23.03.18
- Подякував: 79 раз.
- Подякували: 754 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
7
Додано: П'ят 31 жов, 2025 16:30
Shaman написав: Дюрі-бачі написав: Shaman написав:
а економіку не обманеш - рано чи пізно девал все одно буде...
Поки є основне джерело доходу - зовнішнє фінансування - то не потрібні ніякі девальвації.
а потім наступає 2008... з фінансуванням от прям те саме, лише причини були інші...
фінансування рано чи пізно припиниться. але так, це проблема демократії, що влада може дивитися лише на 5 років вперед, а що там далі...
у 2008му спочатку думали одне, а потім передумали ...
на паніці загнали гривну за рівень 10,
через 2 тижні откатили до 8,50-8,30, а влітку 2009 я купував по 7,60
там все було в ручному режимі юлі-Стельмах сталий г*ндон робив як йому казали, Пишний теж робить як йому кажуть, бо ОВДП на млн доларів солідні люди тримають, не треба їм настрій псувати
а економіка? шо там буде через 5 років хз, головне відібитись від п*дарів, а потім будем в НАТО дрони продавати і так розбагатіємо, що пенсії зроблять по 700дол мінімально
-
prodigy
-
-
- Повідомлень: 12787
- З нами з: 03.12.13
- Подякував: 3363 раз.
- Подякували: 3354 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
2
Додано: П'ят 31 жов, 2025 17:59
moveton написав:
Тю. Тут вообще нет никакой неравномерности. Потому, что налоговая не принуждает конкретного человека использовать конкретную схему. Наоборот, она предоставляет возможности: хочешь - плати по первым правилам, хочешь - по вторым, хочешь - по третьим 5к и потом ещё 50к штрафа. Это же замечательно. Какое такое искривление рынка? Если первый вариант универсально лучше остальных, то все трое оформятся по первой схеме и у всех будет всё одинаково. Ну а на самом деле, как тут уже сказали, в разных случаях по разному и второй вариант может быть и выгоднее.
як все красиво... на папері.
Але є маленький нюанс який все псує...
Виявляється різні варіанти можливі для РІЗНИХ галузей бізнесу....
Тобто мені не запропонували кілька різних варіантів для одного і того ж бізнесу..
Мене ЗМУСИЛИ використовувати тільки один конкретний для певних галузей....
А так-все б було красиво...
Точно так само і з електро/бензин....
Електро зараз має море переваг
а - зменшує імпорт палива
б - дешевше у використанні
в - автомобілі звільнені від ПДВ і мита....
Але
ті хто використовують ДВС - не можуть скористатись перевагами які мають власники електро(так на хвильку я власник парку електромобілів) , а тому через якийсь проміжок часу виявиться те саме що з єдиним податком...
Якби ті хто використовують СПРОЩЕНІ схеми оподаткування - погодились би платити податки з середньої по країні( а не з мінімальної як зараз) - то в таких як гетьманцев не булоб аргумента що єдиноподатники оптимізують... бо їх розмір сплати був би такий самий як в середньому по країні..
А так
єдиноподатники отримали супервигідний варіант і ризикують що цей варіант в них відберуть..
Те саме з електромобілями
станом на сьогодні-це супервигідно ,тому варто поступитись пільгами на користь Держави...
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 27258
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 293 раз.
- Подякували: 3000 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: П'ят 31 жов, 2025 19:56
Ой+ написав: budivelnik написав:
Дивіться
Два працівники, і перший і другий отримують дохід наприклад 50 000 грн...
Тільки перший на єдиному і повинен ЗАРОБИТИ 55 000 грн щоб отримати 50000
Другий на загальному і повинен ЗАРОБИТИ 72 000 грн щоб отримати на руки 50000
А тепер ще уявимо що є третій , який будучи на загальному заробляє так само як і перший (55000) але показує що отримує мінімалку і по факту в нього також 50000 на руки..
У всіх трьох однакова кількість на руки , у всіх трьох плюсове податкове навантаження...
Взагалі то другому потрібно заробити 79,22 тис. щоб отримати 50 тис.
Гіпотетично колись він буде мати більшу пенсію за 1 і 3, а тим більше за 4-го, який зразу кладе все собі в кишеню.
а в итоге государство с пенсиями "намахает" всех троих, не включив их платежи "соцок" в ОК-5, "съезжая" тем, что налоговые с каждым новым президентом - реорганизуются, а срок хранения документов по уплате налога (и отчислений "соцок") у них лишь 5 лет, по докам самого ФОП-а (пусть и "трижды оригиналам") - они ничего НЕ восстанавливают (а применительно к современным реалиям также: что базы данных единого гос.реестра - "слетели" через какой-нить "вирус Вася" и были украдены рашей, в результате - НЕ все удалось восстановить, да и пенсии по возрасту - уже давно отменены в каком-нить 2030-м году)!
-
Миша-клиент
-
-
- Повідомлень: 853
- З нами з: 02.11.08
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 101 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|36393
|38107966
|
|
|2160
|13593743
|
Чет 30 жов, 2025 15:23
Hotab
|
|7978
|23549590
|
П'ят 22 гру, 2023 23:55
Hotab
|