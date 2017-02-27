Додано: П'ят 31 жов, 2025 17:59

moveton написав: Тю. Тут вообще нет никакой неравномерности. Потому, что налоговая не принуждает конкретного человека использовать конкретную схему. Наоборот, она предоставляет возможности: хочешь - плати по первым правилам, хочешь - по вторым, хочешь - по третьим 5к и потом ещё 50к штрафа. Это же замечательно. Какое такое искривление рынка? Если первый вариант универсально лучше остальных, то все трое оформятся по первой схеме и у всех будет всё одинаково. Ну а на самом деле, как тут уже сказали, в разных случаях по разному и второй вариант может быть и выгоднее.

як все красиво... на папері.Але є маленький нюанс який все псує...Виявляється різні варіанти можливі для РІЗНИХ галузей бізнесу....Тобто мені не запропонували кілька різних варіантів для одного і того ж бізнесу..Мене ЗМУСИЛИ використовувати тільки один конкретний для певних галузей....А так-все б було красиво...Точно так само і з електро/бензин....Електро зараз має море перевага - зменшує імпорт паливаб - дешевше у використаннів - автомобілі звільнені від ПДВ і мита....Алеті хто використовують ДВС - не можуть скористатись перевагами які мають власники електро(так на хвильку я власник парку електромобілів) , а тому через якийсь проміжок часу виявиться те саме що з єдиним податком...Якби ті хто використовують СПРОЩЕНІ схеми оподаткування - погодились би платити податки з середньої по країні( а не з мінімальної як зараз) - то в таких як гетьманцев не булоб аргумента що єдиноподатники оптимізують... бо їх розмір сплати був би такий самий як в середньому по країні..А такєдиноподатники отримали супервигідний варіант і ризикують що цей варіант в них відберуть..Те саме з електромобілямистаном на сьогодні-це супервигідно ,тому варто поступитись пільгами на користь Держави...