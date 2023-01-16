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Відмова від готівки: у Зеленського розкрили план...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 03 лип, 2023 08:40
Пропонуємо до обговорення:
Для реалізації плану з переведення економіки України повністю на безготівкові розрахунки необхідно провести низку заходів, зокрема, амністію капіталів та комплексну податкову реформу.
Дивися повний текст Відмова від готівки: у Зеленського розкрили план переведення економіки в кешлес
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Додано: Пон 03 лип, 2023 08:41
«Чому потрібен кеш? Хабарі. Скільки б не було спекуляцій, що воно перейшло в безготівковий вигляд — ні. 99,9% хабарів, на жаль, досі здійснюється готівкою», — наголосив Шурма.
Тобто причиною хабарів є готівка. О це рівень мислення!
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