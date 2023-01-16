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Відмова від готівки: у
Зеленського розкрили план...

Відмова від готівки: у Зеленського розкрили план...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 03 лип, 2023 08:40

Відмова від готівки: у Зеленського розкрили план...

Пропонуємо до обговорення:
Для реалізації плану з переведення економіки України повністю на безготівкові розрахунки необхідно провести низку заходів, зокрема, амністію капіталів та комплексну податкову реформу.

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Відмова від готівки: у Зеленського розкрили план переведення економіки в кешлес
R2
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Повідомлення Додано: Пон 03 лип, 2023 08:41

«Чому потрібен кеш? Хабарі. Скільки б не було спекуляцій, що воно перейшло в безготівковий вигляд — ні. 99,9% хабарів, на жаль, досі здійснюється готівкою», — наголосив Шурма.

Тобто причиною хабарів є готівка. О це рівень мислення!
linkov_panels
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Повідомлення Додано: Пон 03 лип, 2023 09:54

Геніальні ідеї від лідера групи "Ми в офшорах",
або помічника руху "На початку каденції відкрий рахунки а Омані"
ndmitro
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Повідомлення Додано: Пон 03 лип, 2023 10:40

Українські корупціонери не беруть хабарі в гривнях.
nik_nik2012
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Повідомлення Додано: Пон 03 лип, 2023 11:19

Жінки зможуть контрлювати усі витрати чоловіків. Кількість розлучнь значно збільшиться.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 03 лип, 2023 13:12

Потом придут " честные налоговики . Арестуют все карточки и ходи БАРАНОМ ДОКАЗЫВАЯ ЧТО ТЫ НЕ БАРАН .ЕЩЕ ОДИН ЗАРАБОТОК ДЛЯ ШУРМЫ .
60kogevnicov
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Повідомлення Додано: Пон 03 лип, 2023 13:43

у Зеленского раскрыли план перевода экономики в коллапс.
5_10
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 лип, 2023 20:17

Звідки виліз цей геній, на Нобеля тягне
aleksandr0071969
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Повідомлення Додано: Вів 04 лип, 2023 03:10

Якась маячня для розумововідсталих!!! Чому держпосадовці вважають людей за ідіотів?! Набридло відношення як до тупорилого стада тварин. Всіх хочуть перевести в повну залежність та тоталітарний контроль. Поверніть награбоване в державу и повиженіть кожного х
то хоч якесь відношення або навіть натік має до хабарів. Навіщо вигадувати велосипед, якщо він давно знайдено. А Шаурму треба в першу чергу розібрати по кожному з підпунктів антікорупційної діяльності.
anfuture26
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Повідомлення Додано: Вів 04 лип, 2023 06:34

где мы и где Швеция,у них суммы выплат беженцам не пересматривались примерно 1993го года,а у нас коммуналка в год по 4 раза повышается!!!
zarabotaynalegke
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