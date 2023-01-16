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Відмова від готівки: у
Зеленського розкрили план...

Відмова від готівки: у Зеленського розкрили план...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 04 лип, 2023 11:13

Кто давал взятки они в любом виде придумают как их дать а для людей сделают хуже
motoharakiri
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Повідомлень: 1
З нами з: 04.07.23
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Модератори: Ірина_, Модератор

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