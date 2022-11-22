Українська Кредитна Конференція

Стабільна робота фінансової системи - це спокій для всіх українців. Час настав для фінансового контрнаступу та відновлення економічної активності. Запрошуємо вас на Ukrainian Credit Conference (UCC) - особливу подію, де зустрінуться ключові представники фінансової спільноти України.
🗓 Дата: 19 липня 2023 р.
📍 Місце: UNIT.CITY
Приєднуйтесь до обговорення найактуальніших тем і тенденцій на кредитних ринках. Разом знайдемо баланс між потребами позичальників і кредитоспроможністю, а також розкриємо секрети стійкості фінансової системи.
Це ваша унікальна можливість поспілкуватися з провідними експертами та представниками фінансової галузі, обмінятися досвідом та розширити професійну мережу контактів.
Не пропустіть цю нагоду нарощувати знання та знайти рішення для викликів, що стоять перед сучасною фінансовою системою.
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