Однак сучасність вимагає від нас не лише базових знань, а й постійного поглибленого навчання, пошуку нових зв'язків та взаємодії з досвідом колег. Саме таку можливість надає масштабна конференція про інвестиції для приватних інвесторів Жити на відсотки, яка відбудеться 10 грудня 2022 у Києві.
Жити на відсотки – конференція для тих, хто:
📌 Хоче сформувати власний фінансовий план та стратегію інвестування.
📌 Має заощадження і хоче інвестувати їх з кращою прибутковістю.
📌 Цікавиться інвестиціями і шукає, куди вкласти гроші, щоб отримувати пасивний дохід.
📌 Хоче почати інвестувати, але не знає з чого почати.
📌 Вже зробив перші кроки і шукає нові інструменти та ідеї для інвестування.
📌 Розуміє, що інфляція в 30% з'їсть всі заощадження "під матрацом".
📌 Бажає отримати "дорожню карту" щодо інвестування: від вибору надійних інструментів, додатку/платформи, брокера до сплати податків.
✔️ 1000+ Учасників
✔️ 8 годин корисного контенту
✔️ 20+ топових спікерів
✔️ Безкоштовна виставка інвестиційних пропозицій
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