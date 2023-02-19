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Більше вакансій для початківців
та конкуренція між QA та...

Більше вакансій для початківців та конкуренція між QA та...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 05 лип, 2023 00:33

Більше вакансій для початківців та конкуренція між QA та...

Пропонуємо до обговорення:
У першому півріччі 2023-го зростає конкуренція серед досвідчених QA та Front-end, серед початківців — дещо знижується.

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Більше вакансій для початківців та конкуренція між QA та Front-end: огляд IT-ринку праці у червні (дослідження)
R2
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Повідомлення Додано: Сер 05 лип, 2023 00:33

Конкуренція між QA та FrontEnd це як конкуренція між хробаками та яблуками. Очевидно, з перепостами DOU прокралася халєпа.
svk_neo
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Модератори: Ірина_, Модератор

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