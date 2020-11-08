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Найвідоміша NFT-колекція Bored
Ape Yacht Club втратила...

Найвідоміша NFT-колекція Bored Ape Yacht Club втратила...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 06 лип, 2023 02:08

Найвідоміша NFT-колекція Bored Ape Yacht Club втратила...

Пропонуємо до обговорення:
Найвідоміша у світі NFT-колекція зі «знудженими мавпами» Bored Ape Yacht Club (BAYC) також постраждала через складнощі на крипторинку

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Найвідоміша NFT-колекція Bored Ape Yacht Club втратила 88% своєї пікової вартості
R2
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Повідомлення Додано: Чет 06 лип, 2023 02:08

Такой же цифровой мусор как и криптовалютный
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Модератори: Ірина_, Модератор

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